Катунь24: В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку07 февраля 2021, 13:02

2 февраля 2021 года она ушла из дома в неизвестном направлении.

Пропала Бурко Мария 14 лет из Рубцовска.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Глаза: зелёно-голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка

Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.

С собой: чёрная спортивная сумка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24