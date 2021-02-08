Катунь24: В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку07 февраля 2021, 13:02
2 февраля 2021 года она ушла из дома в неизвестном направлении.
Пропала Бурко Мария 14 лет из Рубцовска.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: нормальное.
Глаза: зелёно-голубые.
Волосы: светло-русые, короткая стрижка
Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.
С собой: чёрная спортивная сумка.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.