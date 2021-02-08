Катунь24: В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Рубцовске продолжают разыскивать пропавшую девочку07 февраля 2021, 13:02

2 февраля 2021 года она ушла из дома в неизвестном направлении.

Пропала Бурко Мария 14 лет из Рубцовска.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Глаза: зелёно-голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка

Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.

С собой: чёрная спортивная сумка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24

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