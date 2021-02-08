Катунь24: В Алтайском крае обсудили, как предотвратить участие подростков в протестных акциях • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае обсудили, как предотвратить участие подростков в протестных акциях07 февраля 2021, 09:34

5 февраля 2021 года власти региона обсудили меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых мероприятиях и беспорядках.

Фото: Правительство Алтайского края

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края провели анализ причин и условий вовлечения подростков в массовые протестные акции, обсудили вопросы воспитания и альтернативной занятости подростков, формирования навыков критического мышления и противостояния манипулятивному воздействию. В рамках заседания присутствующие определили единые подходы по ключевым направлениям профилактики в этой сфере.

Теперь перед профильными органами власти стоит задача провести конкретные мероприятия с участием педагогов, родителей, учащихся и представителей СМИ.

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних приступили к рассмотрению административных дел в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, предусмотренные статьей 20.2 КоАП РФ. Со всеми доставленными в органы внутренних дел подростками будет организована индивидуальная профилактическая работа, пишет пресс-служба Правительства.

Справка: нарушение несовершеннолетним установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в указанную деятельность, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 — 6.1 статьи 20.2 КоАП, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 200 до 600 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Катунь24