Катунь24: Врач поделился секретом, как похудеть в офисе

Слишком калорийные обеды могут стать для сотрудников офисов причиной набора лишнего веса. Как при сидячей работе сохранить хорошую фигуру и при этом не остаться голодным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.

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В офисе сотрудники большую часть времени проводят сидя перед компьютером, из-за чего расходуют мало калорий. Однако во время перерыва многие съедают полноценный комплексный обед. Таким образом, организм набирает лишние калории, а это, в свою очередь, приводит к появлению дополнительных килограммов, предупредила врач.

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то значит и потреблять нам их нужно мало», – рассказала специалист.

Но если после работы вы планируете пойти на тренировку, то на вас это ограничение не распространяется.

«Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком. Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда», – посоветовала Анна Белоусова.

Катунь24