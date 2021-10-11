Катунь24: Врач: неприятный запах изо рта может указывать на болезни

Гастроэнтеролог Светлана Марова предупредила, что неприятный запах изо рта может говорить о множестве болезней. Однако чаще всего он указывает на инфекции или нарушение метаболизма.

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Специалист пояснила: запах изо рта напрямую зависит от употребления продуктов питания, имеющих характерный аромат. Но, как правило, при соблюдении стандартных правил личной гигиены этот запах не сопровождается резким и неприятным зловонием. А вот если он беспокоит вас продолжительное время и не устраняется чисткой ротовой полости или полосканием, то это может говорить о болезни.

Специалист рассказала, что основными причинами затяжного изменения запаха могут быть инфекционные заболевания либо нарушение обмена веществ или работы органов. Среди самых частых болезней специалист отметила заболевания ротовой полости, верхних дыхательных путей и пищеварительной системы.

«Причин для возникновения запаха изо рта можно выделить несколько — на первом месте повреждение целостности зубов, а также десны, пульпы самого зуба», — рассказала Марова в интервью «Пятому каналу».

Кроме того, причиной может служить поражение верхних дыхательных путей — полости носа и носоглотки.

«Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно такие состояния, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая, как правило, сопровождается недостаточностью нижнего пищеводного сфинктера, может быть причиной возникновения запаха изо рта», — отметила врач.

Последствиями ГЭРБ могут быть изжога, нарушение глотательного рефлекса и даже повреждение голосовых связок. Вылечить болезнь можно специально подобранным рационом питания. Из пиши необходимо будет исключить жареную, острую и жирную пищу, а также сладкое, газированные напитки, черный чай и кофе.

Запах ацетона изо рта может говорить о диабете либо печеночной или почечной недостаточности.

Катунь24