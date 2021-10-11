Катунь24: В Сибири мужчина убил бабушку и закопал её в колодце

Погибшая работала водителем такси.

Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Информация о пропаже 68-летней женщины поступила правоохранителям 5 октября. В результате выяснилось, что к преступлению может быть причастен 25-летний житель села Пятково.

По версии следствия, вечером 3 октября парень обратился к ней с просьбой отвезти его в село Бобровка. Женщина занималась частным извозом.

По пути мужчина начал угрожать женщине ножом и требовать пин-коды ее банковских карт. Получив нужную информацию, мужчина ударил пенсионерку ножом в шею, переместил её на заднее пассажирское сидение и вернулся к себе домой в село Пятково.

Там злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения, после чего скинул тело в колодец, присыпав землей и мусором. После этого мужчина сел за руль автомобиля погибшей женщины и поехал в Красноярск, где снял с карты деньги.

Сибиряка задержали, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Во время допроса парень подробно рассказал, что и как происходило. Сейчас он находится под стражей, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24