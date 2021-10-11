Катунь24: В Красноярской школе ученики массово отравились после обеда в столовой
Одного ребёнка госпитализировали в инфекционное отделение лечебного учреждения.
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По версии следствия, 6-7 октября к медикам обратились шесть учеников средней школы № 56 различных классов школы после посещения столовой.
У них выявили признаки заболевания кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение лечебного учреждения.
Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщают в Следкоме.
В ведомстве также отметили, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял дело на контроль