Катунь24: Второй день в Алтайском крае ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку
9 октября 2021 года пропала Дроздова (Антонова) Зинаида Егоровна. Пенсионерка живет в селе Зональное Зонального района.
Фото: Катунь 24
Приметы: рост 170 см, xудощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые до плеч.
Была одета: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие спортивные трико, чёрные полуботинки, синяя шапка.
С собой: чёрная дамская сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.