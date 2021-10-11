ГОРНЯК22 11.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Второй день в Алтайском крае ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку

Горняк22
2 часа Ago

9 октября 2021 года пропала Дроздова (Антонова) Зинаида Егоровна. Пенсионерка живет в селе Зональное Зонального района.

Фото: Катунь 24

Приметы: рост 170 см, xудощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые до плеч.

Была одета: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие спортивные трико, чёрные полуботинки, синяя шапка.

С собой: чёрная дамская сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Катунь24

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