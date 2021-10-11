Катунь24: В Барнауле подросток-инвалид оказался один в пустом доме

Следователи возбудил дело по статье «Халатность». 8 октября 2021 года в органах системы профилактики Барнаула прошли обыски.

Фото: pixabay.com

По данным следствия, в августе 2021 года в полицию обратились неравнодушные граждане, которые рассказали, что жительница Барнаула бросила своего 16-летнего сына с ДЦП одного дома без еды и других средств к существованию. Сама женщина злоупотребляла алкоголем.

Юношу и его 12-летню сестру изъяли из семьи. Женщина в скором времени умерла.

«При этом, органы системы профилактики города Барнаула, зная о том, что женщина не надлежащим образом занималась воспитанием детей, а мальчик не получал должной медицинской помощи, не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних», — сообщили в региональном Следкоме.

После возбуждения уголовного дела следователи провели обыски в учреждениях органов системы профилактики. Расследование продолжается.

Катунь24