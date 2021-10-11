Катунь24: Видеозапись момента смерти актёра Большого театра появилась в интернете

Напомним, 9 октября 2021 года 37-летний артист Большого театра погиб прямо во время оперы. Его задавала декорация.

Фото: телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Видео инцидента появилось в распоряжении издания «Известия».

Следователи начали доследственную проверку трагического инцидента. Проверку организовала и столичная прокуратура.

«Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала», — цитирует представителей Большого театра «Интерфакс».

Предположительно, актёр не заметил, как сверху опускается декорация. Спектакль сразу прервали и опустили занавес. Зрителей попросили покинуть зал. Хотя многие сначала в это не поверили и решили, что произошедшее – часть представления.

Погибший — Евгений Кулеш, служил в Большом театре с 2002 года. Он — артист миманса оперной труппы Большого театра. Окончил хореографическое отделение Московского государственного университета культуры и искусств.

Катунь24