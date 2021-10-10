Катунь24: В России приведут к единым правилам выплаты зарплат для врачей

Её планируют устанавливать по едным для всей страны правилам: зарплата медиков будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

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Параметры реформы определили российские Минтруд и Минздрав. Запустить профильный пилотный проект планируют в семи регионах России, сообщает «Коммерсант». Внедрение отраслевой системы оплаты труда по замыслу разработчиков должно существенно изменить оплату труда работников системы здравоохранения.

Как следует из проекта постановления правительства, в рамках новой системы оплаты труда зарплата медицинского работника в учреждениях здравоохранения будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Расчетная величина — базовый показатель методики, он будет равен 13,6 тыс. руб. (МРОТ в 2022 году).

Следующий показатель — коэффициент сложности. Он будет варьироваться от 1 до 3,13 и будет зависеть от того, какую работу выполняет медицинский работник. Всего в постановлении предусмотрено 16 должностных групп.

Кроме того, правительство сформировало единый перечень компенсационных выплат (всего восемь видов). В частности в них входят доплаты за работу в ночное время, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда. Их размер будет варьироваться от 4% до 60% от размера оклада работника. Аналогичный единый перечень будет действовать и для стимулирующих выплат (всего 16 видов) — в него войдут, в частности, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, наставничество, выявление онкологических заболеваний (их размер — от 10% до 60% от оклада).

В ближайшее время проект представят на общественное обсуждение.

Катунь24