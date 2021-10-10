Катунь24: В Бийске осудили предпринимателя за взятку министру здравоохранения Алтая

Мужчина передал 660 тысяч рублей руководителю ведомства Республики Алтай и его заместителю.

Фото: altai.sledcom.ru

Дело возбудили против руководителя одной из коммерческих организаций города Новокузнецка, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, медицинскими товарами. С июля по декабрь 2020 года мужчина, находясь в Горно-Алтайске и Бийске, двумя частями лично передал взятку в виде денег в крупном размере на общую сумму 660 000 рублей министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику. Деньги предназначались за «общее покровительство, представление преимуществ и способствование заключению с этой коммерческой организацией государственных контрактов на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Алтай.

Подозреваемый в полном объеме признал вину, а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях.

Обвиняемому назначили пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года по уговной статье «Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере». Расследование уголовного дела о совершении ряда коррупционных должностных преступлений, связанных с получением взяток, в отношении министра здравоохранения республики и его помощника продолжается.

Катунь24