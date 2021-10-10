Катунь24: В небе над Алтайским краем снова заметили лебедей

Птиц запечатлели сегодня, 9 октября 2021 года.

Фото: Barnaul 22

Видеозаписью, на котором видно летящий клин, поделились в городском сообществе Barnaul22. Птицы пролетали над Белокурихой, по предположению автора видео Алексея Саломатова, на место своей зимовки – озеро Светлое в заказник «Лебединый». Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

Первый раз в 2021 году грациозных птиц заметили 1 октября 2021 года жители Бийска. Запечатленных на видео около десяти пернатых, плавающих около понтонного моста, горожане показали в Instagram-аккаунте «Новости СМИ Бийск».



View this post on Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24