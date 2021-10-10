Катунь24: В небе над Алтайским краем снова заметили лебедей
Птиц запечатлели сегодня, 9 октября 2021 года.
Фото: Barnaul 22
Видеозаписью, на котором видно летящий клин, поделились в городском сообществе Barnaul22. Птицы пролетали над Белокурихой, по предположению автора видео Алексея Саломатова, на место своей зимовки – озеро Светлое в заказник «Лебединый». Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.
Первый раз в 2021 году грациозных птиц заметили 1 октября 2021 года жители Бийска. Запечатленных на видео около десяти пернатых, плавающих около понтонного моста, горожане показали в Instagram-аккаунте «Новости СМИ Бийск».
View this post on Instagram