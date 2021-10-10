Катунь24: В 2022 году в России увеличат размер пособия по безработице

Министерство труда и соцзащиты планируют поднять его до 12 792 рублей.

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Об увеличении размера пособия сообщили СМИ в пресс-службе ведомства, уточняют «РИА Новости». Соответствующий проект постановления правительства РФ уже представлен для обсуждения.

В Минруде отметили, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год: 12792 рубля. В 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12130 рублей – соответствует МРОТ 2020 года.

Условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Максимальное пособие, как пояснили в минтруде, назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие могут получать те, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия. Кроме того, поддержка предусмотрена в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями.

Катунь24