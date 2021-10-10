Катунь24: В Алтайском крае продолжаются тренировки спасателей на предприятиях региона

Регулярную отработку действий при различных ЧС проводят в подразделениях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Так, вчера, 8 октября 2021 года, в Заринске прошли учения по ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах хранения нефтепродуктов. Тренировку провели на складе горюче-смазочных материалов предприятия «Алтай-Кокс». Согласно вводной из-за разгерметизации железнодорожной цистерны разлился бензин и произошел пожар. Работники склада сообщили о случившемся в службу спасения. В работе на месте условного происшествия задействовали 12 единиц техники, 57 человек – боевые расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательная служба предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Также аналогичную тренировку прошли сотрудники третьего пожарно-спасательного отряда на базе предприятия «Алтайвагон». Спасатели в числе прочего отработали алгоритм проведения аварийно-спасательных работ по обнаружению людей под завалами конструкций. От МЧС России в тренировке участвовали 10 человек и 3 единицы техники, от других служб – 30 человек и 5 единиц техники.

Катунь24