ГОРНЯК22 09.10.2021
Алтайский край

Катунь24: В пригородах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки

Горняк22
9 часов Ago

Горожане смогут приобрести продукты в субботу, 9 октября 2021 года.

Фото: pixabay.com

Свою продукцию покупателям предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции, оптово-розничные компании Барнаула и районов края. Горожане смогут купить мясо и рыбу, полуфабрикаты и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы, фрукты и овощи.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

  • Индустриальный район: микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

  • Ленинский район: площадь Народная;

  • Октябрьский район: пр-т Ленина, 152;

  • Центральный район: с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим. 

Катунь24

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