Катунь24: В пригородах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки
Горожане смогут приобрести продукты в субботу, 9 октября 2021 года.
Фото: pixabay.com
Свою продукцию покупателям предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции, оптово-розничные компании Барнаула и районов края. Горожане смогут купить мясо и рыбу, полуфабрикаты и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы, фрукты и овощи.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
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Индустриальный район: микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
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Ленинский район: площадь Народная;
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Октябрьский район: пр-т Ленина, 152;
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Центральный район: с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.