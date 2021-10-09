Катунь24: В администрации Барнаула прокомментировали возможное повышение цен в общественном транспорте

По словам заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна, перевозчики сами вышли с требованием об увеличении тарифа. В городской администрации провели экономическую экспертизу и на Координационном совете по ценообразованию утвердили новые цены.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В администрации Барнаула прокомментировали возможное повышение цен в общественном транспорте

«Основными факторами роста тарифа послужила текучесть кадров. На сегодняшний день проблема с кондукторами, с водителями на предприятиях. Повышение стоимости на топливо, горюче-смазочные материалы. Повышение стоимости обслуживания транспортных средств», — пояснил Сергей Рябчун.

К слову, последний раз этот вопрос рассматривали три года назад – в январе 2019. Эти тарифы действуют до сих пор. Так, стоимость проезда в общественном транспорте составляет 23 рубля – в автобусах и электротранспорте. А также 25 рублей – в маршрутном такси. Стоимость безлимитного проездного билета для пенсионеров – 600 рублей, для студентов – 550 рублей, для школьников – 450.

Однако совсем скоро эти тарифы могут повысить. Изначально перевозчики предложили поднять тариф до 37 рублей. Их требования удовлетворили, но не в полной мере.

«Для льготников тариф поднимется на 2 рубля, для пользователей общегражданских транспортных карт тариф поднимется на 3 рубля, для людей, которые совершают несистемные и единичные поездки за наличную оплату, – на 5 рублей», — рассказал Сергей Рябчун.

«Мы, конечно, просили большего повышения. Но в принципе данное решение позволит нам какое-то время еще жить, существовать, выполнять перевозки пассажиров по городу Барнаулу», — рассказал Александр Скрябин, исполнительный директор компании «Вега-Транс».

Повышение стоимости, по словам перевозчиков, необходимо. Все для того, чтобы повысить заработную плату работникам, погасить долги за топливо, электроэнергию и комплектующие.

«Если посчитать все, как положено по науке, то тариф будет примерно под 50 рублей. Понятно, что это нереально и этого никогда не будет. А так – в пределах 30-35 рублей – можно жить. Не обновляться, а чисто на существование», — пояснил Сергей Гриднев, директор компании «Солгри-Авто».

Катунь24