Катунь24: Врач рассказал, почему людям тяжело осенью вставать по утрам

Врач рассказал, почему людям сложно пробуждаться утром с наступлением осени. Как оказалось, пробуждению мешают кромешная тьма и холод.

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Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов рассказал, что осенью так тяжело становится просыпаться вовсе не из-за низкой температуры в комнате.

По словам специалиста, пониженная температура не является препятствием для нормального засыпания и пробуждения. Рекомендованный диапазон температур +18…+25 градусов, и чаще всего он выполняется.

Врач объяснил, почему с окончанием лета людям становится сложнее просыпаться.

«Это случается из-за изменения продолжительности светового дня. С утра, когда первые лучи солнца попадают в наши глаза, происходит блокада мелатонина, или гормона сна, участвующего в сигнализации о ночном и дневном времени для нашего организма. Поэтому, если утром не происходит интенсивного светового воздействия, то организму тяжело переключаться с ночного на дневной режим», — рассказал «Ридусу» врач-сомнолог.

Врач отметил, что добиться в квартире необходимого освещения для более легкого пробуждения невозможно. Так как источники света, которыми мы располагаем в домашних условиях, дают недостаточную интенсивность светового потока.

Переключить организм с сонного состояния на бодрствующее поможет физическая активность.

Катунь24