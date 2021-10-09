Катунь24: В ГИБДД Барнаула ответили на жалобы из-за очередей на оформление ДТП

Жители Барнаула сообщали о проблемах, возникающих при записи в ГИБДД на своевременное оформление дорожно-транспортных происшествий.

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В Госавтоинспекции подтвердили факт наплыва желающих оформить ДТП. Этому поспособствовал ряд факторов. Во-первых, единицы ДТП были оформлены самостоятельно по «европротоколу». Во-вторых, оформление ДТП осуществляется лишь четырьмя сотрудниками.

«С целью минимизирования контактов сотрудников полиции и граждан, а также во избежание возможного скопления очереди приём граждан в кабинете оформления ДТП ведётся по предварительной записи. Записаться можно в период с 8:00 до 20:00 по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, каб. 108, при личном обращении к сотрудникам либо по телефону (3852) 393-533, в остальное время (в течение суток) при обращении в дежурную группу отдельного батальона ГИБДД по телефону (3852) 391-090», — объяснили в Госавтоинспекции.

Очередь формируется по порядку обращения граждан в кабинет оформления ДТП или в дежурную группу ОБДПС ГИБДД. При увеличении количества граждан, желающих оформить ДТП, для оформления необходимых бумаг привлекаются сотрудники из других подразделений ГИБДД.

Катунь24