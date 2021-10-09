Катунь24: В Алтайском крае возбудили уголовное дело за воспрепятствование профдеятельности журналистов

Расследование по делу продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в сентябре 2021 года после выхода в эфир сюжета регионального телеканала о продаже в городе Барнауле алкогольной и табачной контрафактной продукции в редакцию позвонил неизвестный мужчина. Звонящий потребовал отказаться от распространения информации и прекратить расследование. При этом он угрожал журналистам применить насилие.

Следователи СК и оперативные сотрудники полиции установили личность шантажиста, которым оказался 53-летний житель Барнаула. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Катунь24