Катунь24: В Алтайском крае открыли движение по обновленному четырехполосному участку Чуйского тракта

Полностью ремонт этой дороги завершат осенью 2022 года. Работы федеральной трассы Р-256 ведут в районе села Озёрки, на границе Тальменского и Первомайского районов, на участке протяженностью 6,7 км.

Фото: Управление федеральных дорог «Алтай»

Сейчас на этом участке уже расширили дорогу, увеличив количество полос до четырех, а встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением. Движение по нему снова доступно по постоянной схеме, а технологический выезд напротив Озёрок закрыли, сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай». Для местных жителей на маршруте из Барнаула в село и из него (в сторону Новосибирска) предусмотрены левоповоротные съезды. Это, как уточнили в управлении, поможет обеспечить безопасный доступ в населенный пункт. Кроме того, на участке установили новое электроосвещение, заменили автобусные остановки и построили подземный пешеходный переход.

Полностью обустройство 10-километрового отрезка дороги завершат до ноября, после чего часть объекта введут в эксплуатацию. Так, часть работы дорожники сдадут раньше срока (по плану он заканчивался в ноябре 2022 года). На оставшемся для ремонта участке идет строительство двухуровневой транспортной развязки. Здесь тоже увеличат число полос до четырех, установят барьерное ограждение и освещение.

Дорожные работы ведут и на других участках дороги. В частности, в Троицком районе заканчивается строительство третьей полосы на подъемах (км 268 – км 271). Расширяют Чуйский тракт и от Новоалтайска в сторону Бийска: от развязки и до поворота на Жилино (км 212 – км 223) и перед Бийском (км 341 – км 344). По направлению из Барнаула к Новосибирской области в этом году начали расширять участок в районе населенного пункта Красный Боец (км 143 – км 150). Завершат работы осенью 2022 года.

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