Катунь24: В администрации Барнаула рассказали, как изменится движение транспорта во время реконструкции моста на Новом рынке

Схему движения и дорожных знаков поменяют также на прилегающих к проспекту Ленина улицах, где увеличится поток транспорта.

Фото: barnaul.org

Решение о финансировании по федеральному проекту моста через железнодорожные пути на проспекте Ленина около Нового рынка в Барнауле примут до конца 2021 года. В случае одобрения проекта по мосту полностью перекроют движение. Транспорт не сможет ездить по нему до 2023 года включительно.

Всего по путепроводу ежедневно проходит 25 маршрутов общественного транспорта, совершающие 2,8 тысячи кругорейсов. Организацию их работы на период реконструкции моста обсудили сегодня, 7 октября 2021 года, в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что специалисты комитета совместно с сотрудниками и студентами Алтайского государственного технического университета уже проработали возможные варианты изменения схемы движения транспорта на период производства работ по реконструкции путепроводов. Приоритет, по его словам, при окончательной проработке схемы нужно отдать маршрутам движения общественного транспорта. Одним из вариантов решения проблемы предлагается проведение бесперебойной работы общественного транспорта на проспекте Калинина, который станет основным путем перераспределения движения в центральную часть города. Это возможно организовать за счет специально выделенной полосы движения, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Для решения ситуации с трамвайным движением эксперты предложили построить в районе ТЦ «Пионер» трамвайное разворотное кольцо c введением пересадочных тарифов. В ближайшее время МУП «Горэлектротранс» актуализирует графики режимов движения с учётом сокращения подвижного состава и изменения схем движения городского электрического транспорта.

Более детальную и проработанную схему движения подготовят и представят специалисты АлтГТУ до конца октября 2021 года.

Катунь24