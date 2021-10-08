Катунь24: Водитель сбил женщину, отвёз в травмпункт и скрылся. Теперь его разыскивает ГИБДД Барнаула

ДТП произошло 4 октября в 19:00 в районе дома № 53 на улице Малахова.

Фото: ГИБДД

Неизвестный водитель наехал на 45-летнюю женщину, после чего посадил пострадавшую в свой автомобиль и отвёз в травмпункт, находящийся в соседнем здании, — на улице Малахова, 51. Мужчина после этого скрылся в неизвестном направлении.

В совершении данного правонарушения подозревается и разыскивается водитель автомобиля «Шевроле-Нива», фото которого в редакцию katun24.ru прислало отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Катунь24