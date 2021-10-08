Катунь24: В Алтайском центре охраны материнства и детства успешно прооперировали пациентку с удвоением почки

Также у девочки было атипичное расположение устья мочеточника. Эта аномалия встречается у одного из 40 тысяч новорожденных.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

На такую патологию, по словам медиков, могут влиять проведенная флюорография, перенесенный грипп и т.д. Она возникает в первую неделю беременности матери.

Девятилетнюю пациентку вместе с мамой госпитализировали в центр охраны материнства и детства 1 июня 2021 года, в День защиты детей. После обследования медики приняли решение об операции. Процедуру по решению проблемы пациентки – через небольшие проколы в передней брюшной стенке – специалисты впервые провели в Алтайском крае. Операцию выполнили Александр Киптилов, к.м.н., заведующий уроандрологическим отделением, детский уролог-андролог и Константин Тен, детский хирург. Консультирование и ведение пациента, решение сложных вопросов было отдано заместителю главного врача по хирургии, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу РФ Юрию Тену.

«Операция увенчалась успехом, спустя месяцы после ее проведения можно говорить, что ребенок полностью здоров. Если бы не был правильно поставлен диагноз, в дальнейшем уровень и качество жизни оставляли желать лучшего, построение межличностных отношений с противоположным полом вероятнее было бы невозможным или крайне затруднительным», – поясняет Юрий Тен.

Заведующий уроандрологическим отделением, лечащий врач девочки Александр Киптилов отметил, что в Алтайском крае был запущен проект по созданию детской уроандрологической службы в структуре детской хирургии. Это требует специального оборудования и спецификации врачей. И сейчас в регионе становится возможна помощь детям с патологиями мочеполовой системы, а также проведение сложных хирургических и эндоскопических вмешательств, отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

Детское уроандрологическое отделение в АККЦОМД было открыто 1 января 2019 года и рассчитано на 30 коек. В нем оказывают специализированную помощь детям со всего края от периода новорожденности до 18 лет с заболеваниями и пороками развития мочеполовой системы. Основной задачей отделения является оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи населению Алтайского края по профилю «детская урология-андрология».

Катунь24