Катунь24: В Барнауле пройдет первый осенний «чистый четверг»

В администрации города сообщают, что в санитарной акции примут участие более 5 тысяч человек и задействуют 22 единицы техники.

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Завтра, 7 октября 2021 года, в городе состоится «чистый четверг» осеннего месячника санитарной очистки. В этот день будут убирать мусор и листву с придомовых и общественных территорий, проездов внутри кварталов, а также наводить порядок на контейнерных площадках.

В посёлке Южном наведут порядок на площади и на аллее рядом с местным ДК.

Сотрудники территориального управления Затона будут убирать мусор на улице Лермонтова, переулке Почтовом, 7, 9, 11, возле остановочного павильона по переулку Почтовому, 4 и на детской площадке по улице Лермонтова, 20.

На территории Железнодорожного района в экологических акциях примут участие организации и управляющие компании. Барнаульское конструкторское бюро «Восток» очистит от мусора зелёную зону на улице Кулагина (от проспекта Ленина до Калинина), управляющая организация «РСК-Вертикаль» наведет порядок на территории сквера вблизи дома № 50 по улице Телефонной, специалисты управляющей компании «Наследие» уберут зеленую зону по улице Юрина (нечетная сторона от ул.Телефонной до ул.Новороссийской), УК «Простор» – красные линии вблизи домов № 69, № 71, № 82 по ул.Свердлова, «ЖЭК Петровское» – зону от дома № 214 по ул. Северо-Западной до рынка.

В Ленинском районе в «чистый четверг» работы пройдут на детской площадке по проезду Памятному, 16, на пешеходной зоне по ул. Антона Петрова, на аллее по ул. Юрина от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна, рядом с уличной сценой по ул. Логовской, 70а; на территориях за домами вдоль ул. Шукшина и ул. Георгия Исакова; ул. Островского, 8,10,16, ул. Юрина, 202, 202в и других участках. Запланировано убрать несанкционированную свалку на ул.Гущина, 217 и ул.Советской Армии, 150.

На территории Индустриального района уборку проведут в зеленой зоне по ул.Энтузиастов, 33, в березовой роще на пересечении ул.Геодезической и ул.Антона Петрова, уберут свалку мусора на улице Звездной.

В Октябрьском районе в «чистом четверге» примут участие муниципальные служащие, Советы ТОС, студенты и предприятия. Студенты Алтайского промышленно-экономического колледжа и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий очистят памятники и мемориальные доски по адресам: ул.Горно-Алтайская, 17 и ул.Путиловская, 51. Администрация района организует ликвидацию несанкционированных свалок по ул. Петра Сухова, 77 и пр-кту Комсомольскому, 119.

Во всех районах в течение учебного дня школьники и студенты выйдут на уборку своих территорий. Управляющие компании будут собирать мусор и листву во дворах многоэтажек. Прилегающие территории очистят предприятия.

Катунь24