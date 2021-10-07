Катунь24: В правительстве Алтайского края одобрили проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медстрахования региона на 2022 год

Бюджет ТФОМС края сбалансирован по доходам и расходам и запланирован на 2022 год в размере 38 миллиардов 440,2 миллиона рублей, что на 2 миллиарда 487,9 миллиона рублей (на 6,9 процента) выше показателей, утвержденных на 2021 год. На плановый период бюджет фонда также запланирован с приростом – 5,5 и 5,9 процента соответственно.

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Проект закона обсудили сегодня, 6 октября 2021 года, на заседании краевого правительства. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представила заместитель директора ТФОМС Алтайского края Елена Корчуганова.

Запланированные расходы обеспечивают выполнение территориальной программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактические мероприятия и диспансеризацию, скорая и специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Продолжится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи онкобольным в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, будет продолжена углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, уточняет пресс-служба губернатора.

Особенностью базовой программы обязательного медицинского страхования 2022 года станет увеличение объемов и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», отметила Елена Корчуганова. Это обусловлено в том числе проведением медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Катунь24