Катунь24: Владелец сгоревшего геопарка в Белокурихе рассказал о жертвах и потерях в результате трагедии

Алтайские следователи начали проверку по факту пожара в географическом парке «Каменный остров», который расположен на въезде в Белокуриху. В результате туристический объект полностью сгорел.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Владелец сгоревшего геопарка в Белокурихе рассказал о жертвах и потерях в результате трагедии

«За несколько часов сгорело все, что трепетно создавали своими руками семь лет», — рассказал нам владелец геопарка «Каменный остров» Максим Ермаков.

Вместе с женой Татьяной он воплотил в реальность давнюю мечту — географический лагерь, изюминка которого объёмная модель Чергинского хребта (масштабом 1 к 1000). Здесь миниатюрные копии местных деревень, долины и хребты. Именно сюда каждое лето приезжали тысячи туристов, чтобы сверить свои пешие маршруты по Белокурихинскому горному массиву. Здесь проводили такие праздники, как «Цветение маральника» и «Алтайская зимовка».

«Цель этого проекта, чтобы люди отсюда выходили чуточку добрее. И действительно, люди выходили добрее, счастливее и радостнее. Это как будто живое существо погибло, сгорело. Настолько он был ценный, душевный, настолько туда было много вложено труда», — делится Елена Новоселова, экскурсовод.

Ермаковы затратили на создание географического парка 12 млн рублей. Однако огонь не пощадил практически ничего, в том числе двух собак, которые во время происшествия находились в вольере.

«Собаки сгорели, а две кошки смогли спастись, но у одной погибли котята. Поэтому она такая обгоревшая. Пыталась спасти с чердака своих ребятишек», — рассказал владелец геопарка «Каменный остров» Максим Ермаков.

По словам Максима Ермакова, пожарный дознаватель предварительно сообщил ему о возможной причине пожара. По его мнению, геопарк намеренно подожгли. Такая версия объясняется просто.

«Автоматы целые, то, что проводка не повреждена, очаг возгорания он установил в месте, где вообще проводки не было заложено. Все было обесточено, кроме холодильника. Но в том месте, где стоял холодильник и где был щит электрический, эти места в здании как раз целые и остались», — объяснил Максим Ермаков.

В 2021 году турпоток в регион только в летний период составил 890 тысяч человек. Эксперты прогнозируют увеличение показателей на 40 % по сравнению с прошлым годом. Так, в Белокурихе, в прошлом году побывали почти 172 тысячи человек, а за 6 месяцев этого года уже 158 тысяч. Поэтому вероятно, что причиной поджога могла стать банальная конкуренция. Но Ермаков эту версию не принимает.

«– Кто мог поджечь? — Какой-нибудь городской сумасшедший. Больше версий и нет. — Конкуренты? — Мы с такими объемами никому не конкуренты».

А вот у местного историка на этот счет своя версия. Он убежден: причиной поджога мог стать земельный вопрос.

«Земли дачного поселка, расположенного рядом с Белокурихой, теперь перешли в другую категорию. Эта земля может использоваться под капитальное строительство. Здесь можно строить жилые дома», — пояснил историк Константин Кожевников.

Несмотря на все Ермаковы намерены не только восстановить утраченные объекты, но и дальше развивать парк. Уже расширили территорию на 2 гектара, чтобы высадить новые деревья, создать пруд, возвести скалодром, веревочный парк и тир. По факту поджога алтайские следователи проводят проверку.

Телеканал «Катунь 24» следит за развитием событий.

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