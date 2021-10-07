Катунь24: В России разработают новые критерии стандартного жилья

Правительство России поручило проработать стандарты отделки и меблировки сдаваемого жилья.

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К 7 октября Минстрою и Минпромторгу необходимо будет рассмотреть возможность внесения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки. Соответствующее поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сейчас в таких квартирах обязательно должны быть сантехника и смесители, мойки с тумбой, плиты на кухне, лампочки.

По мнению директора ассоциации Александра Шестакова, в этот список следует также включить чистовую отделку, то есть ремонт с обоями, кухонную мебель, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной.

«По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт», — отметил он.

В Минпромторге эту инициативу поддержали, пишет издание.

«Для граждан такая мебель будет стоить на 40-50 процентов дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5 процентов», — отмечают «Известия» со ссылкой на девелоперов.

Катунь24