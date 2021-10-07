Катунь24: В Instagram можно будет публиковать видео длительностью до 60 минут в ленте

Социальная сеть Instagram увеличила продолжительность загружаемых роликов в ленту с одной минуты до 60 минут. Об этом во вторник сообщил портал The Verge.

Фото: pexels.com

Раньше видео, которое шло больше одной минуты, можно было разместить только в разделе IGTV, который теперь будет называться Instagram TV. Такой формат будет удобен для пользователей, кто заходит в социальную сеть ради просмотра видеоконтента.

Как напоминает Esquirere, IGTV был запущен три года назад, в июне 2018 года, в качестве мобильного аналога YouTube. Но уже через два месяца в США появился китайский сервис коротких видео TikTok, и новый проект Instagram не смог обрести популярность.

Катунь24