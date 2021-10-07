Катунь24: В Алтайском крае временно сняли запрет на подворный забой скота

Введут ли его вновь или окончательно отменят, краевые власти решат 10 ноября 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае временно сняли запрет на подворный забой скота

В ближайший месяц городское управление ветеринарии проведёт встречи с предпринимателями и скотоводами. Они обсудят предложения по реализации закона.

«На сегодняшний день вопрос запрета подворного убоя животных находится на контроле правительства Алтайского края. На ближайшем заседании межведомственной противоэпизотической комиссии данный вопрос вынесен на рассмотрение, где уже коллегиально будет приниматься решение», – уточнила katun24.ru заместитель начальника Управления ветеринарии Алтайского края Евгения Спицкая.

Напомним, запрет на убой скота должен был вступить в силу 1 октября 2021 года. По нему мясо на продажу должно было бы заготавливаться только на сертифицированных бойнях.

Новые правила обеспокоили частных предпринимателей, поскольку для возведения собственных лицензированных боен необходимы слишком большие вложения. Кроме того, при действующих правилах под угрозой оказываются и крупные рынки. По прогнозам предпринимателей, мясо будет уходить с прилавков, а цены – только расти.

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