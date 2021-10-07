Катунь24: В Алтайском крае благоустроят 175 территорий в 2022 году

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 175 объектов – 120 дворов и 55 общественных мест по всему краю.

Фото: Минстрой Алтайского края

Работы пройдут в 12 городах, 29 сельских поселениях и ЗАТО Сибирский. Как сообщают в ведомстве, 11 сельсоветов – Косихинский, Краснощековский, Новичихинский, Панкрушихинский, Советский, Солонешенский, Старобелокурихинский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный и Шелаболихинский – участвуют в программе в первый раз.

Уже сейчас заключают контракты на благоустройство двух дворов в Заринске, центральной аллеи в Славгороде и пешеходной зоны в Кулунде. Ещё на 29 объектов объявлены торги, на 104 – подготовлена конкурсная документация, 28 находятся на ценовой экспертизе, по 10 объектам продолжается разработка проектной документации.

Катунь24