Катунь24: В Павловском интернате завершился капитальный ремонт

В Павловском психоневрологическом интернате отремонтировали жилые комнаты, пищеблок, парикмахерскую и керамогранитное покрытие в холле и столовой. Как сообщают в Минсоцзащиты региона, на ремонт выделили 5,9 миллиона рублей из краевого бюджета.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

По словам директора интерната Константина Атропова, после работ комнаты проживающих и места общего пользования заметно преобразились – там теперь новый линолеум, светлые обои, плитка на стенах в бытовых комнатах и парикмахерской.

«Проведение капитального ремонта позволило обеспечить безопасность обслуживаемых граждан и требований санитарного законодательства, создать условия, соответствующие их уровню здоровья, и в целом повысить доступность, качество и комфортабельность предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Катунь24