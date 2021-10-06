Катунь24: В Барнауле выставили на торги арестованный дорогой коттедж

Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 13 октября.

Фото: Яндекс.Карты

Находящийся под арестом коттедж площадью 300 кв. м находится на улице Матросова. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», стартовая цена лота составляет 9,65 млн рублей.

Дом построен из кирпича в 2006 году, в нём два этажа, включая мансардный. Участок огорожен кирпичным и металлическим забором. Территория ухожена.

Данный коттедж с землёй на торги выставляется впервые. Пока он в залоге, в отношении него запрещено совершать регистрационные действия. Обременения будут сняты для нового собственника.

Катунь24