Катунь24: Восстание лапши: россияне начали продавать в интернете «Доширак» за баснословные деньги

В одном из объявлении на Avito за упаковку лапши быстрого приготовления автор публикации запросил 99 999 рублей.

Фото: Avito.ru

Объявления о продаже лапши этой марки появились в социальных сетях после того, как стало известно, что продукт исчез с прилавков магазинов в некоторых городах России. В частности, на дефицит обратили внимание жители Красноярска, Магадана и Волгограда, уточняет «Рен ТВ».

«Эксклюзивные вкусы, дефицитный товар, ноль предложений на авито в Красноярске. Цена за штуку, возможен обмен на недвижимость на Южном Берегу», – пишет автор на сайте объявлений.

В разделе «похожие объявления» сайта красноярцы также предлагают приобрести дефицитное лакомство и дешевле, например, а 50, 350 рублей, 10 тысяч рублей или даже коробку с 26 упаковками лапши за 6 тысяч.

Пользователи соцсетей предположили, что дефицитным продукт стал из-за закрытия завода под Рязанью. Однако в пресс-службе этого завода информацию не подтвердили, сообщает «КП-Рязань» сообщил один из сотрудников предприятия.

«Все у нас нормально, как работали, так и работаем. Но не только ведь в Рязани производят, еще завод есть», – сказал источник.

«Известия» уточняют, что одно из предприятий-изготовителей, откуда лапшу поставляют в Красноярский край, закрывается на модернизацию.

«Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме», — прокомментировал ситуацию руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

По словам Дмитрия Болотова, полноценную отгрузку товаров производитель возобновит к концу 2021 года. Жителей регионов, которые обнаружили дефицит любимого блюды быстрой готовки, просят не поддаваться панике и не скупать оставшиеся запасы «дошика».

Катунь24