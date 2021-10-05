Катунь24: В Алтайском крае вступил в силу запрет на подворный убой скота

Мясо, предназначенное для продажи, должно быть заготовлено на специализированных бойнях. Частные крестьяне обеспокоены новыми правилами. Они рискуют остаться без работы. Более того, ситуация на мясном рынке может измениться ни в пользу покупателей, ни в пользу продавцов. Наш корреспондент Артём Тарасов разбирался в ситуации.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае вступил в силу запрет на подворный убой скота

Работать по старинке у сельчан не получится. В Алтайском крае вступил в силу запрет на подворный убой скота. Новые правила не распространяются на мясо для личного потребления. Но отправить такую продукцию на рынок не получится. К реализации допущено мясо, полученное на специализированных бойнях.

Однако эта бойня в Топчихинском районе работает только для промышленного мясного производства. По оценке регионального управления по ветеринарии, в крае есть около 80 предприятий, которые готовы принимать подворный скот. Но присутствуют они лишь в половине муниципалитетов. К примеру, крестьянину из Топчихи до ближайшей бойни с давальческими услугами — 150 километров.

Предприниматели надеются на помощь со стороны властей, но пока соответствующих инструментов поддержки нет. В краевом управлении ветеринарии о грядущих переменах предупреждали за полтора года. Но возводить собственные лицензированные бойни решаются немногие – вложения и риски слишком велики. При действующих правилах под угрозой оказываются и крупные рынки. По прогнозам предпринимателей мясо будет уходить с прилавков, а цены – только расти.

Иронично, но закон вступил в силу во всемирный День вегетарианства — 1 октября. Видимо, с этой даты отказаться от мяса придётся и определённой группе покупателей. Повышение цен им может оказаться не по карману.

Катунь24