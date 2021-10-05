Катунь24: В России вновь отменили массовые мероприятия из-за COVID-19

О введении мер сообщила сегодня, 4 октября 2021 года, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают «Известия».

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Анна Попова подчеркнула, что массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, подчеркнула она. Также она отметила, что есть вопросы по соблюдению масочного режима в регионах. Наказание за его нарушение при этом минимально.

«Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах», — цитируют Анну Попову «Известия».

Только в пяти регионах России снижается количество заболеваний коронавирусом, в 12 регионах России число больных с COVID-19 увеличилось.

Видео: «Известия»

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