Катунь24: В краевом Минздраве рассказали, когда в регионе может появиться вакцина от COVID-19 для детей

По словам Дмитрия Попова, её ждали в сентябре. Вакцину для подростков от 12 до 17 лет теперь ожидают в регионе в ближайшее время.

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Подросткам разрешат ставить прививку «ГамКовиВак-М», разработанную институтом имени Гамалеи. Сейчас её регистрируют в российском Минздраве.

Две из трёх фаз испытания этой вакцины уже завершены. Концентрация действующих веществ в ней меньше, чем в «Спутнике», потому предполагают, что ею можно прививать подростков от 12 до 17 лет.

Об ожидании «ГамКовиВак-М» в Алтайском крае сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, среди заболевших становится всё больше несовершеннолетних. Министр также убеждён, что легкая форма заболевания среди школьников не должна стать аргументом против их прививки, поскольку дети приносят заболевание в семьи, в которых могут быть люди с группой риска.

Катунь24