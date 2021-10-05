Катунь24: В Барнауле установили памятник прокурорам Алтайского края, воевавшим в годы ВОВ

Торжественное открытие мемориального камня состоялось сегодня, 4 октября 2021 года, в Нагорном парке Барнаула.

Фото: pixabay.com

Открытие посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко, которые выступили с речью. Глава региона и прокурор Алтайского края, а также почётные гости возложили цветы к мемориалу, установленному в память о работниках прокуратуры Алтайского края, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Церемония завершилась посадкой деревьев на Аллее памяти.



View this post on Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24