ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле установили памятник прокурорам Алтайского края, воевавшим в годы ВОВ

Горняк22
11 часов Ago

Торжественное открытие мемориального камня состоялось сегодня, 4 октября 2021 года, в Нагорном парке Барнаула.

Фото: pixabay.com

Открытие посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко, которые выступили с речью. Глава региона и прокурор Алтайского края, а также почётные гости возложили цветы к мемориалу, установленному в память о работниках прокуратуры Алтайского края, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Церемония завершилась посадкой деревьев на Аллее памяти.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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