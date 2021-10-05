Катунь24: В Сибири перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

В Красноярском крае автобус съехал в кювет, в результате происшествия пострадали 5 человек.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

3 октября 2021 года поздно вечером под Дивногорском на 66-м километре трассы Р-257 «Енисей» пассажирский автобус, следующий в Красноярск, съехал с трассы.

Как сообщают в краевом ГУ МВД, водитель «Неоплана» допустил съезд в левый кювет, после чего автобус перевернулся на левую сторону.

«Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы 5 человек», сообщают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности происшествия.

Катунь24