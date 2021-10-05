Катунь24: В Барнауле бомж обчистил садовые домики

Правоохранители возбудили уголовное дело, и теперь мужчина, возможно, обретёт казённую крышу над головой.

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В полицию обратился 37-летний барнаулец и рассказал, что кто-то проник на его дачный участок и похитил электроинструменты и металл. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.

В совершении преступления правоохранители подозревают 38-летнего мужчину без определенного места жительства. Его уже задержали. Как было установлено, ночью он разбил окно и проник в садовый домик, откуда похитил имущество и спрятал его. Позже инструменты всё же удалось вернуть законному владельцу.

Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого ещё к трем аналогичным кражам, отметили в региональном управлении МВД.

Катунь24