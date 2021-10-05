Катунь24: В Алтайском крае пьяный мужчина угнал трактор в надежде добраться до соседнего села

За помощью к правоохранителям обратился 60-летний фермер из Советского района. Потерпевший рассказал, что с его фермерского хозяйства ночью кто-то угнал трактор. Ключи от машины были в замке зажигания.

Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 21-летнего неработающего жителя села Половинка Советского района. Выяснилось, что парень решил на тракторе доехать до соседнего села, но не справился с управлением.

Опрокинутый набок трактор обнаружили в двух километрах от автодороги Половинка – Шульгин Лог.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24