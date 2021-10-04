Катунь24: В пенсионном фонде Алтайского края пояснили, как происходит перерасчёт выплат

Повышение размера пенсий обычно не привязано к фиксированным датам в течение года.

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Увеличение выплат в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например, к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств, уточняет пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию краевого отделения Пенсионного фонда РФ.

Автоматическое повышении пенсии также происходит, когда её получателю исполняется 80 лет – со дня достижения. Надбавку ПФ РФ устанавливает автоматически. При появлении нового стажа на Севере необходимо подать заявление, тогда допвыплату начислят со следующего месяца. Кроме того, те, кто полностью выработал северный стаж, могут право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии – 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

Наряду с автоматическими перерасчётам, есть также и те, которые ежегодно осуществляют в одно и то же время. Их пенсионные фонды фиксируют и проводят автоматически, без обращений получателей.

«Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности», – пояснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.

Катунь24