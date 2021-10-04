Катунь24: Весы рискуют что-то потерять, а Рыбам следует быть внимательнее. Гороскоп на 4 октября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 4 октября.

Овен не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Овна есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.

Тельцу будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Тельцу с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Тельцу преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.

В делах Близнецы будут руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Они будут склонны до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступят, на ее реализацию Близнецам сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Близнецы придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Близнецов это получится лучше.

Раку, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Раку стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Льву покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Льву не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.

Лучшим режимом, в котором Дева сможет существовать, будет авральный! Правда, сама для себя она вряд ли способна его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Дева сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Девы работать на пределе возможностей, ее день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!

Весы рискуют что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Весам быть собранными и внимательными, даже несмотря на то, что день их к этому, увы, совершенно не склоняет.

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Скорпиона, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Скорпион встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Скорпионом на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Скорпиона свежую струю!

Стрелец может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Стрельцу удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Стрельцу как никогда.

Время работает против Козерога: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Козерогу сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет… Но скорее всего, это будет самообман.

Водолею следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры сегодня способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Водолея на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Водолею потребуется немало времени, нервов и сил.

Рыбам следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у них инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самих Рыб: если они спокойно уступят, то не исключено, что впоследствии будут жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24