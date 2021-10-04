Катунь24: Виктор Томенко принял участие в открытии филиала футбольной академии «Динамо» в Барнауле

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Динамо» в Барнауле состоялось торжественное открытие филиала футбольной академии имени Льва Яшина.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Как отметили в правительстве региона, создание сети региональных филиалов академии и футбольных школ — один из ключевых элементов системной работы, которую проводит Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» для подготовки нового поколения профессиональных футболистов.

Губернатор Алтайского каря Виктор Томенко поздравил с этим событием юных футболистов, их родителей и наставников.

В настоящее время в Алтайском крае действует сеть специализированных школ: «Динамо», «Алтай», «Полимер», а также частные футбольные школы, школы в городах и районах края.

«У нас будет создана конкурентная, очень профессиональная среда, где наши воспитанники смогут повышать своё мастерство и двигаться в своих успехах дальше» — подчеркнул губернатор.

С открытием филиала футбольной академии всех собравшихся также поздравили председатель Алтайской краевой общественной организации Общества «Динамо» Юрий Мороз, а также заместитель директора ФК «Динамо-Москва» Сергей Жданкин.

В 2020-2021 годах филиалы академии «Динамо» начали работать в Махачкале, Владивостоке и Воронеже. Перспективные воспитанники академии из регионов получат возможность продолжить занятия в Центральной академии «Динамо», а в дальнейшем выступать и в основной команде бело-голубых.

Катунь24