Катунь24: Виктор Томенко почтил память Василия Макаровича Шукшина

День памяти ежегодно проводят 2 октября. Символично, что в этом году, в 2021, именно в этот день закрыли «Шукшинские дни на Алтае».

Пост в честь знаменитого земляка — Василия Шукшина — для жителей Алтайского края губернатор региона опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

«Писатель, актер, режиссер, он прожил всего 45 лет, но сделал в искусстве очень много. Мы до сих пор пересматриваем «Живет такой парень», «Калину красную», «Печки-лавочки», наслаждаемся языком рассказов и повестей Шукшина. Любовь к творчеству Василия Макаровича не проходит. Сегодня в Бийске завершился Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», который мы проводим ежегодно. Будем и дальше делать все, чтобы память о Шукшине сохранялась и передавалась из поколения в поколение», – отметил Виктор Томенко.

Накануне памятного дня, 1 октября 2021 года, во Дворце культуры Бийска в рамках программы, завершающей Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», определили победителей и призёров Шукшинского кинофестиваля. Главным призом кинофестиваля в номинации «За лучший фильм» в программе полнометражного игрового кино наградили фильм «История одной картины» Руслана Магомадова. Специальный приз губернатора Алтайского края достался картине «Земля Эльзы» Юлии Колесник.

Катунь24