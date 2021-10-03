Катунь24: Врачи рассказали, какие лекарства не помогут при ОРВИ

Начинается сезон заболеваний ОРВИ, в аптеках выстраиваются длинные очереди за якобы эффективными препаратами. Однако не все лекарства могут помочь. Существуют и препараты-пустышки, сообщает medrussia.org.

Фото: pixabay.com

Названы 15 бесполезных препаратов:

Арбидол — его реальная эффективность не доказана.

Амиксин (он же Лавомакс, Тилорон, Тилаксин) — противовирусный препарат и индуктор интерферона, нигде в мире не применяется, поскольку исследования были остановлены из-за развития нежелательных эффектов. Проще говоря, его безопасность не доказана.

Ингавирин — механизм действия неизвестен, о действующем веществе как о противовирусном не знает никто, кроме производителя; вменяемые исследования отсутствуют.

Кагоцел — эффективность не доказан. Более того, весьма сомнительна безопасность, поскольку ключевое вещество «госсипол» угнетает сперматогенез и исследовалось в качестве мужского контрацептива.

Агри, Анаферон, Афлубин, Грипп-хеель, Инфлюцид, Эргоферон и Оциллококцинум — просто гомеопатия.

Полиоксидоний — механизм действия неизвестен, исследований нет. Входит в состав российской вакцины от гриппа «Гриппол».

Бронхо-мунал. Лизаты разных стрептококков, клебсиелл, стафилококка и гемофильной палочки, по заявлению производителя должны накапливаться в пейеровых бляшках кишечника и оттуда стимулировать иммунитет на борьбу с острыми респираторными инфекциями. Доказательств этому действию не существует.

Галавит — исследования отсутствуют в принципе.

Гриппферон — рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2b в дозировке 10000 МЕ/мл для лечения ОРВИ. Интерферон — это реально действует в инъекционной форме (только инъекционной) для лечения вирусных гепатитов, рассеянного склероза и рака. Капли/спреи/свечи — псевдопрепараты, поскольку нет доказательств, что такое местное введение создаёт эффективную концентрацию; более того, в тех дозах, когда вводимый интерферон действительно работает против вирусов, он вызывает побочные эффекты, сравнимые с самим ОРВИ.

Деринат— качественные исследования отсутствуют.

Имудон — по заявлению производителя активирует иммунные клетки горла, устраняет причину симптомов и сокращает длительность заболевания в 2 раза. Задумка отдалённо напоминает вакцинацию, только какая связь у кандида, энтеробактерий и ОРВИ? На этот вопрос, а так же на вопрос о механизме действия, должны бы ответить рандомизированные контролируемые исследования, но их нет.

ИРС-19: третий популярный препарат с лизатами бактерий (стрептококки, гемофильная палочка), всё аналогично Имудону и Бронхо-муналу, только введение назальное.

Циклоферон — создан на основе никому неизвестной по части фармакологии молекулы под названием «Акридон», которая заявлена как индуктор интерферона и иммуномодулятор. Ни само вещество, ни его производные (циклоферон, неовир) не имеют достоверных исследований фармакодинамики, механизма действия, безопасности и эффективности.

Цитровир-3 — иммуномодулятор и индуктор интерферона для терапии всех инфекций. Никаких обоснований, ни фармакодинамики, ни механизма действия, исследований эффективности нет.

Эхинацея (а также созданные на её основе Иммунал, Иммунорм, Эсберитокс и пр.): исследования есть, значимой эффективности для профилактики ОРВИ/гриппа не найдено.

Справка: Анализ основан на информации, представленной в базах данных PubMed, Cochrane и UpToDate.

PubMed — американская база данных, которая индексирует практически все имеющиеся медицинские исследования.

Cochrane — крупнейшая международная независимая организация, которая изучает исследования и делает по ним выводы в виде мета-анализа.

UpToDate — глобальная система, содержащая постоянно обновляемые клинические рекомендации на основе последних научных данных, рецензируемая шестью тысячами врачей со всего мира.

Это одни из наиболее обширных источников получения научно-обоснованной информации, которыми пользуются врачи по всему миру.

Катунь24