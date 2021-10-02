Катунь24: Вопросы восстановления лесов обсудили в Алтайском крае

Представители Красноярского края, Томской, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей, а также республик Хакасия и Тыва собрались в Алтайском крае на рабочее совещание по лесовосстановлению. Органы исполнительной власти, бизнесмены и деятели науки обсуждали реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в Сибирском федеральном округе.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Вопросы восстановления лесов обсудили в Алтайском крае

За последние три года на восстановление алтайских лесов из федерального бюджета выделили около 140 миллионов рублей. К концу 2021 года площадь возрождённого леса должна достичь почти 20 тысяч гектаров. Кроме того в нашем регионе специалисты отмечают высокий показатель выживаемости культур. Он достигает 80 %.

В настоящее время в крае действуют 11 постоянных лесных питомников. Основная выращиваемая порода — сосна обыкновенная, а также ель сибирская и лиственница сибирская. Ежегодно в питомниках и Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре выращивают около 40 млн единиц посадочного материала.

Основной объем посадки в Алтайском крае приходится на юго-западную часть ленточных боров. В ближайшее время высадки продолжатся в салаирских лесах. На сегодняшний день большая часть территорий, пострадавших в крупных пожарах, восстановлена. Каждый год в категорию покрытых лесом земель переводят до 8 тысяч га насаждений.

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