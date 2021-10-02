Катунь24: В Барнауле пройдёт открытый городской фестиваль «Творчество серебряного возраста»

Принять участие могут горожане в возрасте 60+, ветераны, труженики тыла, а также ветеранские общественные организации края, сообщают в городской администрации.

Фото: pixabay.com

В конкурсе представлены следующие номинации:

«народный вокал»,

«авторская песня»,

«эстрадный танец»,

«художественное слово»,

«декоративно-прикладное творчество».

Для участия необходимо заполнить заявку до 7 октября 2021 года и отправить её по электронной почте gevlanova@mail.ru или socvet@barnaul-adm.ru.

Конкурсное прослушивание и награждение победителей фестиваля состоится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без участия зрителей.

Все конкурсанты при регистрации должны иметь прививочный сертификат от COVID-19 или свежий ПЦР-тест.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-913-251-03-63 (Евланова Галина Федоровна), 8-913-253-23-48 (Макарова Виктория Викторовна).

Катунь24