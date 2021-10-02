Катунь24: В Барнауле пройдёт открытый городской фестиваль «Творчество серебряного возраста»
Принять участие могут горожане в возрасте 60+, ветераны, труженики тыла, а также ветеранские общественные организации края, сообщают в городской администрации.
Фото: pixabay.com
В конкурсе представлены следующие номинации:
- «народный вокал»,
- «авторская песня»,
- «эстрадный танец»,
- «художественное слово»,
- «декоративно-прикладное творчество».
Для участия необходимо заполнить заявку до 7 октября 2021 года и отправить её по электронной почте gevlanova@mail.ru или socvet@barnaul-adm.ru.
Конкурсное прослушивание и награждение победителей фестиваля состоится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без участия зрителей.
Все конкурсанты при регистрации должны иметь прививочный сертификат от COVID-19 или свежий ПЦР-тест.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-913-251-03-63 (Евланова Галина Федоровна), 8-913-253-23-48 (Макарова Виктория Викторовна).