Катунь24: Ведущая «Орла и Решки» перевернулась на рафте во время сплава по Катуни

Во время съёмок выпуска «Орёл и Решка» в Республике Алтай рафт со съёмочной группой перевернулся во время сплава по Катуни.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

О происшествии рассказала ведущая программы Регина Тодоренко в своём Instagram.

«Нарыдалась я на реке Катунь. Во время сплава наш рафт перевернулся при прохождении порога», – рассказала Регина Тодоренко.

Девушка добавила, что уже давно перестала чего-то бояться, благодаря большому опыту в многолетних путешествиях, ведь увлекательность выпуска «Орла и Решки» во многом зависит от неё. Однако, Алтай заставил чувствовать себя «совсем по-другому».

«Не просто так эти земли называют священными!», – заключила ведущая.

Напомним, недавно вышел выпуск «Орла и Решки», посвящённый отдыху в Горном Алтае.

Катунь24