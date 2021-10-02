Катунь24: В Алтайском крае стоимость 21 из 24 социально значимых продуктов ниже, чем в среднем по России

Алтайкрайстат опубликовал данные об изменении цен в регионе по состоянию на 27 сентября 2021 года.

Фото: pixabay.com

По данным краевого Министерства экономического развития, на прошлой неделе средние цены на 12 из 24 социально значимых продуктов питания упали в цене. Наибольшее снижение отмечено на яблоки – на 5,9 % (6,96 рублей за килограмм), лук репчатый – на 4,4 %, на (1,23 рублей за килограмм) и морковь – на 4,3 % (1,53 рублей за килограмм).

Также подешевели свинина, молоко, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия, белокочанная капуста, несмотря на то, что цены на перечисленные товары в Сибири увеличились.

С начала сентября снизились розничные цены на морковь (на 36,6 %), капусту (на 19,8 %), яблоки (на 15,7 %), лук репчатый (на 15,4 %), рыбу мороженную (на 2,3 %), муку пшеничную (на 1,9 %) и крупу гречневую-ядрицу (на 1,1 %).

Таким образом, цены на 22 из 24 социально значимых продуктов питания ниже, чем в среднем по Сибири, и стоимость 21 товара меньше среднероссийского уровня.

Катунь24