Катунь24: В Алтайском крае увеличился экспорт масложировой продукции

По данным федеральной таможенной службы, на 30 сентября 2021 года поставки алтайской масложировой продукции за границу выросли на 26 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Таким образом, общая сумма экспорта составила 39,5 миллиона долларов.

Как отмечают в ведомстве, драйвером роста стало рапсовое масло, поставки за рубеж которого увеличились в 1,5 раза и составили наибольшую часть суммы экспорта – 21,2 миллион долларов. Ключевыми импортерами являются Китай, Афганистан, Узбекистан и Израиль.

Также в 16 раз вырос экспорт маргарина – 966 тысяч долларов. Основными покупателями продукта стали Узбекистан, Туркмения, Монголия, Казахстан.

Продажи подсолнечного масла тоже растут: более 10 тысяч тонн на общую сумму 15,9 миллионов долларов экспортировали в другие страны. Масло остаётся востребованным в Узбекистане, Китае, Туркмении, Монголии, Казахстане и Германии.

Катунь24